Россия определилась с делегацией на COP29

Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в климатической конференции COP-29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Cогласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем делегации по согласованию назначен спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Заместителем руководителя делегации назначен глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября сообщил, что российскую делегацию на климатической конференции COP 29 в Баку возглавит премьер Мишустин.

Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября.