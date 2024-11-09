В Баку завершилась 19-я Молодежная конференция ООН об изменении климата

9 ноября завершилась проходящая в Баку 19-я Молодежная конференция ООН об изменении климата (COY19), организованная совместно Молодежной организацией Движения неприсоединения (МОДН) и YOUNGO - Официальной консультативной группой молодежи и детей Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Церемония закрытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подчеркнул важность участия молодежи в климатическом диалоге.

Затем молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова рассказала о важности привлечения молодежи к борьбе с изменением климата. Помощник генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Полье призвал участников проявлять активность в климатических процессах. В завершение выступившая руководитель секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения Нигяр Багирли отметила, что COY19 создает прекрасную возможность для молодежи играть более активную роль в борьбе с изменением климата.

На церемонии закрытия было официально представлено Глобальное заявление молодежи, которое отразит официальную позицию мирового молодежного сообщества на COP29 и донесет до мировых лидеров призывы молодежи по поводу изменения климата.

В завершение молодые люди продемонстрировали танцы, музыку и национальные костюмы своих народов.