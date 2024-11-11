https://news.day.az/economy/1705976.html

"Использование внутреннего развития для поддержки перехода к регенеративным и расширяющим возможности городам" - панельная дискуссия - ФОТО

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Использование внутреннего развития для поддержки перехода к регенеративным и расширяющим возможности городам", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется