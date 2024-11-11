Без финансирования климатическая деятельность бесполезна

Говорить о климатической деятельности без финансов - бессмысленно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила лидер глобальной климатической справедливости ActionAid Тереза Андерсон во время выступления на пресс-конференции в Баку.

"Если мы серьезно относимся к климатической деятельности, мы должны платить за нее.

Страны, которые почти ничего не сделали для возникновения этой проблемы, можно сказать больше сталкиваются с климатическим кризисом. Вот почему страны, пострадавшие от климата, отчаянно нуждаются в COP29, которая ежегодно предоставляет триллионы долларов реальных денег в виде грантов, чтобы согласовать новую цель климатического финансирования.

Богатые страны глобального Севера должны платить реальные деньги за борьбу с изменением климата. Однако, богатые страны уклоняются от выполнения своих обязательств. К сожалению, они не относятся серьезно к климатическому финансированию. Вместо того, чтобы быть готовым выделить триллион долларов на финансирование на основе грантов, они утверждают, что частное финансирование может заполнить пробел", - добавила она.

Отметим, что COP29 официально стартовал сегодня в Баку. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов по климату для обсуждения насущных вопросов изменения климата. На повестке дня - климатическое финансирование, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Ожидается, что результаты COP29 окажут значительное влияние на формирование будущей климатической стратегии планеты.