Ядерная энергия должна занять важное место на COP29

Ядерная энергия должна сыграть особую роль на COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках COP29 в Баку.

"Эта конференция является одной из самых значимых в году. В ходе COP29 есть большие надежды на достижение новых договоренностей и запуск реализации важных обязательств, принятых в прошлом году в Дубае. Оптимизм в этом отношении очевиден. Мы рады присутствовать здесь, поскольку ядерная энергия должна сыграть особую роль на этом мероприятии", - подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил важность постепенного и сбалансированного подхода к переходу на декарбонизированное будущее.

"Международный консенсус заключается в том, что переход должен быть упорядоченным, и страны должны находить собственные пути решения. Здесь нет мгновенных решений. Важно учитывать экономические, социальные, трудовые и другие аспекты, влияющие на выбор энергобаланса. С нашей стороны, атомная энергия должна играть все большую роль. Именно поэтому мы здесь", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.