COP for Hope: Проведение в Азербайджане такого престижного мероприятия как COP29 - большой успех

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал известный фотожурналист Реза Дегати.

Он сказал Trend, что проведением этого мероприятия, Азербайджан доказывает миру, на что способен, передает Day.Az.

"Воспользовавшись этим мероприятием, мы показываем гостям и всему миру, какой могущественной страной является Азербайджан", - добавил он.

Фотожурналист также коснулся восстановительно-строительных работ, проводимых в Карабахе.

"Несмотря на относительно недавнее освобождение от оккупации, в Карабахе быстрыми темпами идут восстановительно-строительные работы. Европейские государства делали бы сорок лет то, что Азербайджан сделал за четыре года", - добавил он.

Напомним, вчера стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.