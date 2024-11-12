Завершено технико-экономическое обоснование для проекта Черноморского подводного кабеля

В настоящее время мы завершили технико-экономическое обоснование для проекта Черноморского подводного кабеля и переходим к детальному исследованию Черного моря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе 9-ой Министерской встречи, заседания руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

"Грузия - активный участник "зеленого" энергетического коридора с самого начала. Мы - одна из четырех стран, подписавших соглашение о развитии Зеленого энергетического коридора на Южном Кавказе. Я считаю, что за последние два года мы добились значительного прогресса в реализации этого проекта, который важен не только для энергетической и "зеленой" трансформации Южного Кавказа, но и для энергетической безопасности Европы.

У нас сложилось долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нашим консультантом CHESI, и я уверен, что их участие в профессиональной деятельности крайне важно для успеха этого важного начинания. Опыт, полученный в рамках проекта Черноморского подводного кабеля, будет очень полезен и для реализации "зеленого" энергетического коридора. Мы получаем данные, которые будут использованы для крупномасштабного проекта "зеленого" энергетического транзита. В настоящее время мы завершили технико-экономическое обоснование для проекта Черноморского подводного кабеля и переходим к детальному исследованию Черного моря", - сказал он.

По словам Давиташвили, таким образом, в ближайшие месяцы будет завершено исследование морского дна, которое станет неотъемлемой частью проекта "Зеленого" коридора.