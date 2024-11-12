COP29 добилась первого успеха в день начала конференции

В день начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был достигнут первый успех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, первый шаг для будущего планеты был сделан именно в Баку.

Первый день начавшейся в Баку COP29, завершился первой сделкой. Страны мира приняли новые правила ООН для рынка углеродных кредитов. Это ключевой шаг к тому, чтобы помочь странам выполнить свои обязательства по борьбе с изменением климата.

Эксперты полагают, что это откроет путь углеродному рынку к обмену качественных углеродных кредитов с более устоявшимися, ориентированными на торговлю стандартами, поддерживаемыми ООН.

Кроме того, это соглашение, достигнутое в рамках COP29 в Баку, внесет большой вклад в устойчивую деятельность в области изменения климата.

Французская пресса осветила этот успех COP29 проходящей в Баку.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.