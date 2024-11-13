КазМунайГаз и SOCAR подписали стратегическое соглашение по вопросам декарбонизации

На полях 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку АО НК "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали стратегическое соглашение по вопросам декарбонизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ является важной вехой в долгосрочной стратегии КМГ и SOCAR по снижению углеродного следа. Также он направлен на взаимодействие двух ведущих нефтегазовых компаний в области реализации проектов декарбонизации и внедрения низкоуглеродных технологий.

СОР-29 стал ключевой международной платформой для обсуждения климатических вопросов. Подписанное соглашение свидетельствует о растущей значимости и приоритете сотрудничества стран региона по вопросам устойчивого развития и снижению углеродного следа.