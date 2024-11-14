МВФ преимущественно поддерживает реформы в сферах макроэкономики и макрофинансов

МВФ в основном поддерживает реформы в макроэкономических и макрофинансовых областях, такие как "зеленое" управление государственными финансами и "зеленое" управление государственными инвестициями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель управляющего директора Международнооо валютного фонда Бо Ли в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности".

"В отличие от наших коллег из Всемирного банка, мы не предоставляем кредиты на конкретные проекты. Мы финансируем бюджет, предоставляя кредиты напрямую в государственный бюджет для поддержки реформ. В плане реформ мы в основном поддерживаем реформы в макроэкономических и макрофинансовых областях, такие как "зеленое" управление государственными финансами и "зеленое" управление государственными инвестициями. Это также включает "зеленое" бюджетирование. Кроме того, в финансовом секторе мы поддерживаем разработку "зеленой" таксономии, а также способствуем развитию климатических данных и климатической отчетности в финансовом секторе. Помимо этого, мы поддерживаем институциональные реформы для содействия климатическим действиям",- сказал он.

По его словам, МВФ также поддерживает развитие климатических данных и климатической статистики как инфраструктуры.

"Все эти реформы, на наш взгляд, создают благоприятные условия для того, чтобы частный сектор мог инвестировать в эти страны", - отметил он.