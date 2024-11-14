Банковский сектор Азербайджана будет работать с МФИ для привлечения дополнительных средств на "зеленые" цели

Банковский сектор Азербайджана будет работать с международными финансовыми институтами (МФИ) для привлечения дополнительных средств на "зеленые" цели.

Об этом в четверг Trend сообщил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, передает Day.Az.

"Центральный банк Азербайджана вчера утвердил "зеленую" таксономию и, в то же время, в нашем заявлении мы также указываем, что совместно с другими участниками будем проводить всю необходимую работу, включая исследования и продвижение, а также введение этих стандартов в нашу экономику и разъяснение их, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. Мы обсуждали это также на расширенном заседании Ассоциации банков.

С сегодняшнего дня мы будем работать с банками, а также с международными финансовыми институтами для привлечения дополнительных средств на эти цели, и мы это заявим, и подчеркнем нашу готовность выполнить все требования. В этом направлении мы продолжим свою работу. Ведь сюда включено много аспектов, таких как разъяснение, продвижение и обучение людей.

Для нашей экономики, как вы знаете, это новое явление. В рамках других переговорных процессов и другие участники обсуждают различные аспекты, например, выпуск "зеленых" облигаций и так далее. В целом можно сказать, что это начало нового этапа. Это коллективное решение, принятое всеми банками вместе и подписанное единогласно", - сказал он.