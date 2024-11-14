В Баку проходит "Форум министров по Зеленому передовому управлению", организованный ASAN xidmət

14 ноября в Баку в рамках COP29 в Голубой зоне проходит "Форум министров по Зеленому передовому управлению", организованный ASAN xidmət.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на мероприятии председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев подчеркнул глубокую приверженность правительства Азербайджана устойчивому развитию как жизненно важному ответу на глобальное изменение климата.

По его словам, Президент Ильхам Алиев, осознавая важность прогресса в этой области, утвердил "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

"Этот стратегический документ отражает ключевые области, которые формируют наше долгосрочное видение. Пятая цель среди этих приоритетов особенно важна, поскольку она обеспечивает создание чистой окружающей среды и превращение Азербайджана в страну зеленого развития.

Усилия Азербайджана в направлении устойчивого развития ускорились после председательства в COP29. Проведение COP29 в 2024 году, который наше правительство определило как "Год солидарности во имя зеленого мира", подчеркивает нашу приверженность делу. COP29 обещает стать важной вехой, собрав представителей разных народов на это мероприятие. Основываясь на прогрессе, достигнутом в рамках COP28, конференция этого года может привести к значимым результатам, включая продвижение конкретных, своевременных обязательств по сокращению выбросов и повышение прозрачности в финансировании и обеспечении соблюдения климатических условий.

Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, знает, что международное сотрудничество имеет важное значение для достижения целей, которые не только защитят нашу планету, но и обеспечат безопасную среду для будущих поколений. Это совместное видение является причиной, по которой мы все собрались здесь сегодня. Являясь участниками государственного сектора, мы играем уникальную роль в качестве катализаторов и помогаем нашим правительствам укреплять свои навыки в осуществлении взносов, определенных на национальном уровне",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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