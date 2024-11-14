Азиатский банк развития (АБР), Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию о партнерстве по изменению климата, ледникам и трансграничному сотрудничеству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

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