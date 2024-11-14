https://news.day.az/economy/1707165.html АБР, Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию Азиатский банк развития (АБР), Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию о партнерстве по изменению климата, ледникам и трансграничному сотрудничеству.
АБР, Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию
Азиатский банк развития (АБР), Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию о партнерстве по изменению климата, ледникам и трансграничному сотрудничеству.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".
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