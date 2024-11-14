Исламский банк развития гордится подписанием первого кредита на водохранилище Гыз Галасы

Исламский банк развития (ИБР) гордится подписанием первого кредита на проект водохранилища Гыз Галасы в Карабахе.

Об этом заявил журналистам президент группы Исламского банка развития Мухаммад аль-Джасир, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Будучи Исламским банком развития мы очень гордимся тем, что подписали первый кредит на проект водохранилища Гыз Галасы в Карабахе, который будет обслуживать около 1,6 миллиона человек", - сказал он.

Он отметил, что это очень важный проект развития.

"Я заверяю Президента Ильхама Алиева, что мы с нетерпением ждем расширения нашего присутствия здесь. У нас есть возможности для расширения количества проектов, которые мы можем финансировать. Мы ждем расширения связей между Исламским банком развития и Азербайджаном во многих сферах экономического развития.

Мы очень взволнованы. Мы настроены позитивно и с нетерпением ждем новых, важных проектов в этой стране", - сказал он.

Отметим, что ранее с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Исламского банка развития Мухаммеда Аль-Джасира было подписано агентское соглашение по проекту "Строительство магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы" между Азербайджанской Республикой и Исламским банком развития, Рамочное соглашение по проекту "О технической помощи (гранте) между Правительством Азербайджанской Республики и Исламским банком развития по проекту строительства магистрального оросительного канала от водохранилища Гыз Галасы".

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.