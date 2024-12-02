Американская компания поможет исследовать геотермальную энергию в Карабахе и Восточном Зангезуре

Дочерняя компания Азербайджанской государственной нефтяной компании - SOCAR Green будет осуществлять совместную деятельность с американской компанией Schlumberger (SLB) по всестороннему изучению геотермального энергетического потенциала в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В то время, когда возобновляемые источники энергии широко используются и поощряются в глобальном масштабе, использование геотермальных источников энергии имеет важное значение.

Было отмечено, что SOCAR публично объявила о своих целях декарбонизации в рамках COP28.

"Одной из основных целей, стоящих перед нами для достижения этих целей и обеспечения эффективного энергетического перехода, является расширение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.

В связи с этим, во время COP29 между компанией SOCAR Green и американской компанией SLB был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному изучению потенциала геотермальной энергии в Азербайджане. Этот меморандум предусматривает поощрение сотрудничества между сторонами в области возобновляемых источников энергии, особенно в области геотермальной энергии.

В соответствии с соглашением, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также в других регионах Азербайджана предполагается осуществление совместной деятельности в таких направлениях, как комплексное изучение геотермального энергетического потенциала, выбор приоритетных направлений, оценка ресурсов, проведение предварительного технико-экономического обоснования, проектирование и т.д.

Это сотрудничество не только способствует достижению Азербайджаном целей зеленой энергии, но и является важным шагом для расширения возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углерода. Сотрудничество с компанией SLB, имеющей большой опыт в области геотермальной энергии, внесет важный вклад во внедрение передовых проектных решений, новых подходов и современных технологических возможностей в области расширения возобновляемых источников энергии в нашей стране. Также данное соглашение создаст возможности для эффективного изучения и оценки геотермальных энергетических ресурсов нашей страны.

Кроме того, сотрудничество между SOCAR Green и SLB еще раз продемонстрирует формирование положительного имиджа SOCAR в области декарбонизации в глобальном масштабе, а также вклад SOCAR в энергетический переход", - говорится в сообщении.