https://news.day.az/economy/1713794.html Мировые цены на нефть стали выше В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,56% и составила $71.52 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе , повысилась на 0,56% и составила $67.63.
Мировые цены на нефть стали выше
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,56% и составила $71.52 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе , повысилась на 0,56% и составила $67.63.
Недавно сообщалось, что США по итогам десяти месяцев 2024 года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза.
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