Мировые цены на нефть стали выше

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,56% и составила $71.52 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе , повысилась на 0,56% и составила $67.63.

Недавно сообщалось, что США по итогам десяти месяцев 2024 года увеличили импорт нефтепродуктов из Китая почти в три раза.