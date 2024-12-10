Мировой спрос на азербайджанский хлопок продолжает расти

За январь-ноябрь этого года из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано 112 тысяч 597 тонн хлопкового волокна на сумму 168 миллионов 920 тысяч долларов.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт хлопкового волокна увеличился в 1,5 раза, а стоимость реализованной продукции - в 1,8 раза.

Отметим, что за первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано 62 тысячи 927 тонн хлопкового волокна на сумму 111 миллионов 353 тысяч долларов США.