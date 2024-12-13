Торговля между Азербайджаном и Австралией набирает обороты

Объем торговых операций между Азербайджаном и Австралией в январе-октябре этого года составил 1 миллиард 36 миллионов 99 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 997 миллионов 887 тысяч долларов США (в 27,1 раза) больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период торговый оборот с Австралией составил 2,63% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в Австралию продукции на сумму 114 тысяч долларов США, что на 99,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года Азербайджан увеличил импорт продукции из Австралии в 115,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 миллиарда 35 миллионов 985 тысяч долларов США. За этот период импортные операции с Австралией составили 6,23% от общего импорта страны.