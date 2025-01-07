Каким темам будет уделено особое внимание на Глобальном Бакинском форуме?

На Глобальном Бакинском форуме в этом году особое внимание будет уделено таким темам, как изменение климата, искусственный интеллект.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказала заместитель генерального секретаря Международного центра Низами Гянджеви (Nizami Ganjavi International Center - NGIC) Илаха Ибрагимли.

По ее словам, в этом году Глобальный Бакинский форум пройдет 13-15 марта.

"В соответствии с программой мероприятия первый день будет посвящен обсуждению глобальных проблем. На второй день в центре внимания будут региональные проблемы и пути их решения. А третий день будет посвящен тематическим темам: здравоохранению, охране окружающей среды, искусственному интеллекту и образованию.

В этом году особое внимание на форуме будет уделено таким важным темам, как геополитическая нестабильность, изменение климата, ориентация на преобразующую силу искусственного интеллекта, активное участие женщин в инициативах, направленных на преодоление изменения климата, доступность здравоохранения для всех. Приоритеты форума ориентированы на решение новых вызовов с учетом изменений, происходящих в глобальной динамике, и предлагают стратегические подходы на будущее. Цель состоит в том, чтобы привлечь участников к обмену мнениями по насущным проблемам, а также обсудить практические и устойчивые решения", - сказала И. Ибрагимли.

Заместитель генерального секретаря NGIC отметила, что процесс подготовки к Глобальному Бакинскому форуму уже охватил несколько важных этапов. "Наша подготовка началась со встречи высшего уровня, которую мы провели в Нью-Йорке во время заседания ООН в сентябре, а затем продолжилась обсуждениями на форуме İmperial Springs в Мадриде в декабре. Также на форуме, организованном Альянсом цивилизаций ООН в Кашкайше, члены структуры встретились и провели обмен мнениями с Антониу Гутерришем. В настоящее время процесс подготовки продолжается с нашим заседанием, которое состоится 16-17 января в рамках сотрудничества с Женевским офисом ООН. На этом мероприятии в рамках подготовки к Бакинскому форуму будет организован "круглый стол", где будут обсуждаться вопросы выбора тем форума, привлечения участников, а также международных организаций и другие важные вопросы", - сказала И.Ибрагимли.

Она подчеркнула, что цель Глобального Бакинского форума - стать платформой для открытого диалога и конструктивных решений глобальных проблем.

"За прошедшие годы этот форум превратился из региональной инициативы в признанный международный форум, где обсуждаются такие важные вопросы, как глобальная безопасность, устойчивое развитие и международное сотрудничество. Форум организует специальные сессии для молодых лидеров, предоставляя им платформу для высказывания своих идей и влияния на политику. На этих сессиях молодые лидеры ищут решения этих проблем, поднимая перед мировыми лидерами темы, которые их беспокоят.

Среди основных вопросов - повышенное внимание к изменению климата, совершенствование деятельности международных организаций, глобальное неравенство, обеспечение участия женщин в международных организациях и мультилатерализм. Форум приспосабливается к меняющейся динамике, выстраивает тесные отношения с новыми партнерами, в число которых входят Всемирная организация здравоохранения, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, Программа развития ООН, Альянс цивилизаций ООН и другие, и, объединяя различных участников, разрабатывает основанные на сотрудничестве подходы к эффективному решению глобальных проблем", - сказала И.Ибрагимли.