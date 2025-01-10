Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2024 году установил новый рекорд

За январь-декабрь 2024 года объем экспорта ненефтегазового сектора по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 0,3 процента и составил 3,4 млрд долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на первичные данные опубликованные в январском номере издания "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), за отчетный период экспорт продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 11,3 процента, достиг 1,03 млрд. долларов.

Согласно обзору, за 12 месяцев 2024 года экспорт сахара и кондитерских изделий вырос на 62,4 проц. и составил 38,5 млн долларов, хлопка-волокна - на 45,2 проц. - 178,2 млн долларов, растительных масел и жиров на 32,8 проц. - 28,9 млн долларов, драгоценных металлов на 29,2 проц. - 215,3 млн долларов, экспорт продукции химической промышленности, увеличившись на 18,3 проц., составил 293,7 млн долларов, алкогольных и безалкогольных напитков на 14,3 проц. - 68,8 млн долларов, чая на 1,6 проц. - 6 млн долларов, черных металлов на 1,9 проц. - 48,2 млн долларов, алюминия и изделий из него на 1 проц. - 197,2 млн долларов.

За отчетный период, статистическая стоимость совместного экспорта аграрной продукции, увеличившись на 2,8 проц. составила 789,4 млн долларов, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 57,3 проц. и достиг 316,1 млн долларов. В целом, совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции, увеличившись на 14,1 проц., составил 1,11 млрд долларов.