bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию

Обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал, сказали в компании bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend в связи с приостановкой поставок газа в Болгарию и Сербию, передает Day.Az.

"По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена. Все находящиеся на платформе сотрудники в безопасности, экологического воздействия не зафиксировано. Все морские объекты, включая платформу SDA и трубопровод, также находятся в безопасном состоянии", - сказали в компании.

Как отметили в bp, в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и возобновлению нормальной работы в максимально короткие сроки.

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич сегодня заявил, что Азербайджан уведомил Сербию о приостановке ежедневных поставок газа в объёме 1,7 миллиона кубометров из-за технических проблем на месторождении "Шах Дениз".

Ранее по аналогичной причине были приостановлены поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию. С 7 января 2025 года поставки газа временно прекращены по техническим причинам, сообщил болгарский энергетический оператор Bulgargaz.

"Уведомление о временной приостановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года", - уточнили в компании.

В ответ на запрос Trend оператор газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), компания ICGB AD, заявила, что трубопровод функционирует в полном объёме.

"Мы также получили уведомление о временной незапланированной приостановке поставок газа из Азербайджана. В то же время инфраструктура ICGB полностью функционирует и обслуживает другие клиентские заявки в обычном режиме. Проблема не связана с нашими объектами, поэтому технические детали, вызвавшие эту ситуацию, нам неизвестны", - сказали в компании.