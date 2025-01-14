Какую сумму НДС вернули потребителям в Азербайджане в прошлом году?

В 2024 году потребителям, являющимся физическими лицами, было возвращено 176 млн. 360,4 тыс. манатов от НДС, уплаченного за товары, приобретенные в предприятиях розничной торговли или общественного питания (кроме продукции нефтегазовой отрасли, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказываемые в медицинских учреждениях и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

Кроме того, НДС, возвращенный в рамках проекта "ƏDV geri al" от НДС, уплаченного за нежилые и нежилые площади, приобретенные у лиц, занимающихся строительством зданий на территории страны, составил более 26 млн. 417,7 тыс. манатов.

Ранее мы сообщали, что согласно внесенным изменениям в "Налоговый кодекс", туристы, пользующиеся медицинскими услугами в Азербайджане, смогут в полном объеме получить уплаченный ими налог на добавленную стоимость (НДС).