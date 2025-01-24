Назван объем выплат Бюро обязательного страхования Азербайджана

В 2024 году Бюро обязательного страхования выплатило компенсации по 339 дорожно-транспортным происшествиям с участием 320 незастрахованных и 19 неизвестных транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Бюро обязательного страхования, в связи с травмами различной степени тяжести, полученные 252 лицами, были произведены компенсационные выплаты на сумму 327 925 манатов; 41 000 манатов - в связи с травмами, приведшими к полной или частичной утрате трудоспособности (инвалидности) 16 человек; 597 634 маната - в связи со случаями смерти 135 человек.

В целом в отношении 403 лиц было выплачено средств на общую сумму 966 559 манатов.