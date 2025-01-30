Азербайджан начинает транзит сырой казахстанской нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начинает транзит сырой нефти, добытой на казахстанском месторождении "Кашаган", через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщили Day.Az в SOCAR.

"Первая партия нефти с месторождения "Кашаган", загруженная на танкер в порту Актау 25 января, составляет примерно 6 тысяч тонн. Груз прибыл на терминал Сангачал 27 января и будет транспортирован через БТД в порт Джейхан. Первая партия перевозится на танкере "Тараз", управляемом казахстанской компанией "KazMorTransFlot", - говорится в сообщении.

Как сообщается, этот транзит стал возможен после подписания 15 января 2025 года соглашения между дочерней компанией SOCAR - "SOCAR Midstream Operations" LLC и дочерней компанией "КазМунайГаз" (KMG) - "KMG Trading" о транзите 240 тысяч тонн нефти "Кашаган" в год.

Напомним, что в марте 2024 года SOCAR и KMG подписали соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики. Документ предусматривает увеличение объема поставок до 2,2 миллиона тонн в год.

Соглашение, подписанное между SOCAR и KMG в ноябре 2022 года, предусматривает транзит 1,5 миллиона тонн нефти с месторождения "Тенгиз" в год. В феврале 2024 года было подписано соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана.