Объем торговли между Азербайджаном и Пакистаном вырастет

Недавно подписанные Преференциальное торговое соглашение и Соглашение о транзитной торговле, как ожидается, приведут к увеличению объема торговли между Азербайджаном и Пакистаном, и результаты станут видны уже в этом году.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин после мероприятия, посвященному Дню солидарности с Кашмиром.

Он подчеркнул, что эти соглашения должны способствовать развитию бизнес-сотрудничества между двумя странами, помогая предпринимателям расширять свое присутствие на рынках друг друга.

Посол также подтвердил, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует посетить Азербайджан в феврале.

"Визит намечен. Мы работаем над определением даты, которая будет объявлена в ближайшее время. Мы надеемся, что в ходе визита будут сделаны важные заявления", - заявил он.

Касим Мохиуддин выразил оптимизм относительно отношений Пакистана и Азербайджана.

"Азербайджан - самая важная страна в регионе, будь то в торговле, обороне или других сферах. У обеих стран впереди светлое будущее", - подчеркнул он.

Посол также сообщил о продолжающихся переговорах по созданию совместной Торгово-промышленной палаты в Исламабаде и поделился информацией о проектах с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), которые находятся на стадии активных переговоров.

"У Пакистана и SOCAR сложились очень хорошие отношения. Мы покупаем сжиженный природный газ через SOCAR из Азербайджана, и эти отношения будут продолжать укрепляться и развиваться", - заключил дипломат.