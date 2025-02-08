В Азербайджане зафиксировано рекордное число микропредпринимателей

По данным на начало текущего года, в Азербайджане функционируют 178 тысяч 61 субъект микропредпринимательства.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, количество субъектов микропредпринимательства на 11 тысяч 171 единицу или на 6,7 процента больше, чем годом ранее. Так, по предварительным данным на 2024 год, количество функционирующих в Азербайджане субъектов микропредпринимательства составило 166 тысяч 890 единиц.

За отчетный период наибольшее количество субъектов микропредпринимательства было зарегистрировано в городе Баку. Так, количество субъектов микропредпринимательства в столице Азербайджана составило 122 тысячи 269 единиц. Второе место в списке занял экономический район Абшерон-Хызы (12 тысяч 178 субъектов микропредпринимательства), третье экономический район Лянкяран-Астара (6 тысяч 574 субъекта микропредпринимательства).

Наряду с этим, в Нахчыванской Автономной Республике функционируют 1538, Нагорно-Ширванском экономическом районе 1826, Гянджа-Дашкесанском экономическом районе 4380, Карабахском экономическом районе 3984, Газах-Товузском экономическом районе 3056, Губа-Хачмазском экономическом районе 3908, Центрально-Аранском экономическом районе 4120, Миль-Муганском экономическом районе - 4826, Шеки-Загатальском экономическом районе - 4475, в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 882, в Ширван-Сальянском экономическом районе - 4045 субъектов микропредпринимательства.

Отметим, что 11 829 субъектов микропредпринимательства заняты в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 10 850 - в перерабатывающей промышленности, 16 438 - в строительстве, 62 278 - в торговле и ремонте транспортных средств, 13 830 - в профессиональной, научной и технической деятельности, 10 986 - в административных и вспомогательных услугах. Наименьшее количество микропредприятий действует в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром - всего 191 субъект.