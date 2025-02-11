Государственная служба проведет аукционы

На аукционе, проведенном сегодня Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, по двум лотам было продано 18 транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Госслужбе, 17 транспортных средств были проданы по цене 186 500 манатов, еще одно - за 7 100 манатов.

Со списком проданных на аукционе транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.

Следующие аукционы в текущем месяце состоятся 14, 18, 25 и 27 февраля. На аукционы выставлены транспортные средства, недвижимость, оборудование и техника.