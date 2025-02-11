https://news.day.az/economy/1729420.html Государственная служба проведет аукционы На аукционе, проведенном сегодня Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, по двум лотам было продано 18 транспортных средств. Как сообщили Day.Az в Госслужбе, 17 транспортных средств были проданы по цене 186 500 манатов, еще одно - за 7 100 манатов.
Государственная служба проведет аукционы
На аукционе, проведенном сегодня Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, по двум лотам было продано 18 транспортных средств.
Как сообщили Day.Az в Госслужбе, 17 транспортных средств были проданы по цене 186 500 манатов, еще одно - за 7 100 манатов.
Со списком проданных на аукционе транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.
Следующие аукционы в текущем месяце состоятся 14, 18, 25 и 27 февраля. На аукционы выставлены транспортные средства, недвижимость, оборудование и техника.
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