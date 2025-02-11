Назван объем импорта металлургической продукции в прошлом году

В прошлом году в Азербайджан было импортировано никеля и изделий из него на сумму 3,5 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сообщается, что это на 1,9 миллиона долларов США или на 35,5% меньше, чем в 2023 году.

За указанный период импорт никеля и изделий из него составил 0,02% от общего импорта страны.

Отметим, что в 2024 году в Азербайджане в сфере металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий было произведено продукции на 1,3 миллиарда манатов. В сфере производства готовых металлических изделий наблюдается рост на 38,9%, а продукции металлургической промышленности-на 27,1%.