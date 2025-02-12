bp построит лабораторию возобновляемых источников энергии для азербайджанского вуза

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) будет создана лаборатория возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Day.Az, лаборатория будет построена за счет грантовых средств, выделенных университету представительством bp Exploration Limited в Азербайджане.

Так, на начальном этапе предусмотрен капитальный ремонт, после чего начнутся работы по оснащению лаборатории.

Университет прогнозирует, что выполнение указанных работ обойдется в 836 тысяч 758 манатов.

Отметим, что представительство bp Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем компании является Джонис Роберт Гэри.