Состоялась очередная церемония выпуска Центра Кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding, передает Day.Az.

Ранее, в ответ на растущие вызовы в сфере кибербезопасности, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики при поддержке PASHA Holding учредило Центр Кибербезопасности совместно с одним из ведущих технологических вузов Израиля - Институтом "Technion". Недавно состоялась четвертая по счету церемония выпуска центра.

Число выпускников в этом году составило 100 человек, при этом общее количество поданных заявок превысило 2000.

При поддержке компании PASHA Holding, израильские эксперты - представители одной из ведущих стран региона в сфере кибербезопасности - приезжают в Азербайджан для проведения тренингов. Они обучают участников актуальным киберугрозам, современным тенденциям и лучшим практикам в данной области.

PASHA Holding последовательно поддерживает развитие и укрепление сообщества кибербезопасности в Азербайджане. Центр оснащен передовыми технологиями и оборудованием, включая учебные аудитории, тренировочные залы, симуляционные комнаты и лаборатории. В этих лабораториях студенты проводят исследования и разрабатывают инновационные решения в сфере кибербезопасности.