Ненефтегазовый сектор продолжает расти в экономике Азербайджана

В сравнении с 2018 годом, в 2024 году удельный вес нефтегазовой промышленности в структуре ВВП снизился с 40,2 процента до 30,6 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом было отмечено на форуме "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Подчеркнуто, что эта тенденция свидетельствует о дальнейшей диверсификации экономики и снижении зависимости от нефтегазовой отрасли.

Напомним, что сегодня в Баку состоялся форум "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

В форуме приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, представители государственных структур, международных аудиторских компаний.