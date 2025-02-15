В Азербайджане снизились автокредиты

В 2024 году среднегодовая процентная ставка по автокредитам в Азербайджане снизилась на 1 процентный пункт до 10%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, среднегодовая процентная ставка потребительских кредитов на покупку бытовой техники в течение года оставалась неизменной и составляла 25%, в то время как средняя процентная ставка по кредитам на ремонт снизилась на 1 процентный пункт и составила 16%.

Средняя процентная ставка по потребительским кредитам, выданным в национальной валюте с помощью кредитных карт, за отчетный период увеличилась на 2 процентных пункта по сравнению с показателем на конец 2023 года и достигла 26%, а средняя процентная ставка по потребительским кредитам, выданным в иностранной валюте, осталась неизменной и составила 5%.

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в национальной валюте по другим потребительским кредитам на конец 2024 года увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с показателем на конец 2023 года и достигла 20%.