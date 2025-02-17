В каких целях туристы посещали Азербайджан в прошлом году?

В 2024 году 1 млн 855 тыс. 113 иностранцев посетили Азербайджан с целью туризма.

Как сообщает Day.Az, это на 452 513 человек больше, чем в 2023 году.

С целью отдыха и развлечений Азербайджан посетило 1 млн 261 тыс. 649 человек, а 263 774 человека побывали в стране, чтобы навестить родственников и друзей.

Кроме того, в деловых целях прибыло 261 тыс. 6 человек, с целью лечения - 23 772 человека, в паломнических целях - 3 295 человек, с целью шоппинга - 4 780 человек, в транзитных целях - 33 495 человек, в других туристических целях - 3 842 человека.