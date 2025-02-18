Казахстан и Азербайджан обсуждают совместные проекты по цифровизации в налоговой сфере

Перспективы развития налогового администрирования в рамках двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном выглядят весьма многообещающе, передает Day.Az.

Как сказал в интервью Trend заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан Кайрат Джумагулов, существует значительный потенциал для углубления взаимодействия в нескольких ключевых направлениях.

"Прежде всего, это расширение автоматического обмена информацией. Внедрение новых технологий, таких как Common Reporting Standard (CRS), позволит нам оперативно обмениваться данными о финансовых счетах налогоплательщиков. Это, в свою очередь, повысит прозрачность и значительно снизит риски уклонения от налогов", - сказал Джумагулов.

Он также подчеркнул важность совместных проектов по цифровизации налогового администрирования. "Мы готовы делиться опытом внедрения цифровых платформ и инструментов, которые уже доказали свою эффективность в Казахстане, и изучать лучшие практики Азербайджана. Совместная работа в этой области позволит нам быстрее достигнуть высоких стандартов управления налоговыми процессами", - добавил он.

Обучение и обмен опытом также являются важными составляющими развития двустороннего сотрудничества. "Регулярные семинары, тренинги и рабочие встречи между специалистами налоговых органов наших стран будут способствовать повышению квалификации сотрудников и улучшению качества администрирования", - отметил заместитель председателя Комитета.

Кроме того, по его словам, одной из важнейших задач является совершенствование правовой базы. "Мы готовы работать совместно над гармонизацией законодательства в области налогообложения. Это позволит устранить возможные пробелы и создать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций", - сказал в заключение Джумагулов.