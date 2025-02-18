В отличие от девяти других, платформа Shah Deniz Compression станет первой беспилотной платформой.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил проектный менеджер Эльшад Магеррамли на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).

"На этой платформе мы не только сокращаем затраты, но и внедряем новшества в Азербайджане, используя новые технологии. Рабочие будут приезжать дважды в год, каждые 6 месяцев, на 15 дней для проведения технических работ. Они будут прибывать на корабле и выполнять техническое обслуживание. Доступ вертолетами не предусмотрен.

Для предотвращения риска столкновения судов на границе платформы создана 500-метровая запретная зона.

В рамках этого проекта планируется подключение сжиженного газа к существующим газопроводам. Используя текущие трубы, мы направим газ в терминал в Сангечале", - добавил Э.Магеррамли.