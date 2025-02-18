На платформе Shah Deniz Compression внедрят новые системы

На платформе "Shah Deniz Compression" будут установлены несколько систем.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил проектный менеджер Эльшад Магеррамли на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).

По его словам, на платформе планируется установить систему выброса газа без сжигания, предназначенную для снижения давления во время технического обслуживания.