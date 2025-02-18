На платформе Shah Deniz Compression внедрят новые системы
На платформе "Shah Deniz Compression" будут установлены несколько систем.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил проектный менеджер Эльшад Магеррамли на встрече с общественностью, посвященной обсуждению проекта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и социально-экономическую сферу проекта Shah Deniz Compression (SDC).
По его словам, на платформе планируется установить систему выброса газа без сжигания, предназначенную для снижения давления во время технического обслуживания.
"Кроме того, на этой платформе будут установлены важные системы, такие как закрытая дренажная система, системы отвода дождевых вод с открытым дренажом, а также системы отопления и охлаждения. Также будет установлено оборудование для транспортировки и размещения материалов [грузовых кранов]",- добавил он.
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