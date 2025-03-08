Перенесены сроки визита бизнес-делегации Словении в Баку

Визит бизнес-делегации из Словении в Азербайджан, запланированный на 10-13 марта, перенесен на апрель, сообщили в ответ на запрос Trend в министерстве экономики, туризма и спорта Словении, передает Day.Az.

"Министр экономики Матьяж Хан не сможет посетить Баку из-за других обязательств. Бизнес-делегация присоединится к визиту министра иностранных и европейских дел Словении Тани Файон, запланированному на апрель", - заявили в ведомстве.

Отметим, что, согласно данным Государственного таможенного комитета, объем торговых операций между Азербайджаном и Словенией в прошлом году составил 30,1 миллиона долларов США. Это на 9,7 миллиона долларов США, или 24,5%, меньше показателя 2023 года.

В отчетном периоде экспорт продукции из Азербайджана в Словению составил 8,1 миллиона долларов США, что на 3 миллиона долларов США, или 27%, меньше по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, импорт продукции из Словении в Азербайджан в прошлом году снизился на 6,7 миллиона долларов США, или 23,5%, составив 21,9 миллиона долларов США.

Только в январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Словенией достиг 4,9 миллиона долларов США, что на 1,9 миллиона долларов США, или 61,9%, больше показателя за аналогичный период 2024 года.