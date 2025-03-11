В Азербайджане расширены возможности приема платежей по картам American Express (AMEX). Первый и единственный партнер AMEX в Азербайджане - Банк ABB - предоставил эту возможность финтех-компаниям, выполняющим функции платежных организаций.

Теперь одна из таких финтех-компаний - "YIĞIM Payment System" - начала предоставлять бизнесу возможность приема платежей по картам AMEX через Банк ABB. Компании, подключенные к услугам таких платежных организаций, могут принимать платежи по картам AMEX в своих электронных платежных системах.

На данный момент оплата картами AMEX возможна в следующих местах: Hilton Baku, Hilton Garden Inn, Fairmont, FlyInn Baku, RiverInn, Chenot Palace, LandMark, Macera Sheki, а также в Easytrip (Hertz). В ближайшее время карты AMEX также можно будет использовать для оплаты в Bolt Taxi, Bolt Food, Wolt, Uber, Yango, Windz Scooter и других компаниях.

Эта инициатива Банка ABB значительно упростит обслуживание клиентов из США и других стран, где широко используются карты AMEX.

Прием электронных платежей по картам AMEX открывает новые возможности для бизнеса в Азербайджане. Особенно это важно для привлечения туристов и деловых гостей из США и других стран, где AMEX широко распространена. Такие клиенты активно используют карты AMEX в отелях, сервисных и торговых точках, что дает бизнесу дополнительные возможности для привлечения новых клиентов.

Прием платежей по картам AMEX значительно повышает привлекательность бизнеса для иностранных клиентов и партнеров, укрепляет имидж компании в международной среде.

Таким образом, Банк ABB продолжает создавать новые возможности для бизнеса за счет интеграций и партнерств. Финтех-компании, желающие воспользоваться этой новой возможностью, могут обратиться в Банк ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.