Названа сумма дополнительных налогов, исчисленных по итогам камеральных проверок в Азербайджане в 2024 г.

В 2024 году в Азербайджане по итогам 150,6 тысячи камеральных налоговых проверок, проведенных в отношении 77,3 тысячи налогоплательщиков, были исчислены дополнительные налоги в размере 1,169 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2024 году.

Согласно информации, это на 2,5 тысячи налогоплательщиков и на 76 проверок меньше по сравнению с 2023 годом, а исчисленного налога больше на 178,8 миллиона манатов или на 18,1 процента.

Количество налогоплательщиков, прошедших камеральную налоговую проверку, составило 9,8 процента от общего числа активных налогоплательщиков за отчетный период. Камеральной налоговой проверкой обеспечена выплата в государственный бюджет 329 миллионов манатов или 28,1 процента от начисленных налогов, что на 58 миллионов манатов или 21,4 процента больше, чем в 2023 году.

Из налогов, рассчитанных по результатам камеральных налоговых проверок, 999,6 миллиона манатов или 85,5% были рассчитаны по результатам проверок, проведенных на основе электронных расхождений, а 169,3 миллиона манатов или 14,5 процента были рассчитаны по результатам проверок, проведенных на основе расхождений вне AVIS.

Из общей суммы начисленных налогов 734,7 миллиона ​​манатов или 62,9 процента составил налог на добавленную стоимость, 269,2 миллиона манатов или 23 процента - налог на прибыль, 63,6 миллиона манатов или 5,4 процента - подоходный налог, 15,7 миллиона ​​манатов или 1,3 процента - упрощенный налог, 58,7 миллиона ​​манатов или 5 процентов - налоги по единой декларации и 27 миллионов ​​манатов или 2,3 процента - прочие налоги.

По камеральным налоговым проверкам в прошлом году поступило 6 800 жалоб, что составило всего 4,5 процента от общего числа камеральных проверок за год.