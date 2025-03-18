Туркменистан может сыграть важную роль в расширении Южного газового коридора.

Как передает Day.Az об этом сказал в интервью Trend государственный секретарь министерства энергетики Румынии Павел-Касян Ницулеску.

"Туркменистан может внести важный вклад как поставщик природного газа для проектов в рамках Южного газового коридора и Вертикального газового коридора. Планы по расширению Южного газового коридора имеют стратегическое значение, поскольку для стран Балкан и Юго-Восточной Европы необходимы новые поставщики газа. Румыния поддерживает расширение Южного газового коридора и считает, что для достижения этой цели необходимы срочные действия и конкретные шаги. Благодаря своим значительным запасам газа Туркменистан может сыграть важную роль в расширении Южного газового коридора, если будет найдено подходящее транспортное решение", - сказал он.

Ницулеску отметил, что Румыния ценит то, что Туркменистан стал активным игроком в международном диалоге по проектам энергетической безопасности, направленным на диверсификацию источников поставок энергии в Европу, а также желание Туркменистана интегрировать свой энергетический рынок в международный рынок и стать конкурентоспособным поставщиком газа для Европы.

"Развитие альтернативных транспортных маршрутов, которые позволят значительным объемам газа из Туркменистана попасть на европейский рынок, представляет интерес", - сказал государственный секретарь.

По его словам, Румыния придает большое значение развитию энергетических отношений с Туркменистаном, учитывая развитие нефтегазовой отрасли в стране и потенциал для реализации возможностей сотрудничества между странами.

"Энергетическое сотрудничество является стратегическим компонентом двустороннего диалога между Румынией и Туркменистаном. Учитывая наличие реального нераскрытого потенциала для сотрудничества, прямой диалог с партнерами из Туркменистана может позволить выявить новые направления для сотрудничества в энергетическом секторе. Румыния, благодаря своему статусу члена Европейского Союза, географическому положению и участию в стратегических региональных энергетических проектах, может предложить долгосрочные возможности для доступа туркменских энергетических ресурсов на европейский рынок", - сказал он.