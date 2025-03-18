Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и bp в области декарбонизации

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе совместной с президентом SOCAR Ровшаном Неджафом встречи с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям компании bp Гордоном Биррелом мы с удовлетворением отметили многолетнее успешное сотрудничество. Обсудили деятельность bp в Азербайджане, новые приоритеты партнерства, а также возможности сотрудничества в области декарбонизации", - отмечается в публикации министра.