Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и bp в области декарбонизации - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В ходе совместной с президентом SOCAR Ровшаном Неджафом встречи с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям компании bp Гордоном Биррелом мы с удовлетворением отметили многолетнее успешное сотрудничество. Обсудили деятельность bp в Азербайджане, новые приоритеты партнерства, а также возможности сотрудничества в области декарбонизации", - отмечается в публикации министра.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре