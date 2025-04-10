В Азербайджане построят еще одну солнечную электростанцию

ООО Agas Group получило статус резидента Гаджигабульского промышленного парка, находящегося в подчинении Агентства развития экономических зон (АРЭЗ) при Министерстве экономики, в результате чего количество резидентов промышленного парка достигло 12.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в АРЭЗ сообщили, что компания планирует построить на территории промышленного парка солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 2,5 МВт. С реализацией проекта часть энергоснабжения промышленного парка будет покрываться за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии.

В ходе реализации проекта, инвестиционная стоимость которого составляет 1,4 млн манатов, постоянной работой будет обеспечено 5 человек.