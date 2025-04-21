Азербайджан и Power China Group усиливают диалог по проектам ВИЭ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом китайской компании Power China Group Ванг Бином.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве экономики, передает Day.Az.

На встрече было отмечено, что привлечение инвесторов в энергетический сектор Азербайджана, повышение эффективности возобновляемых источников энергии, увеличение доли альтернативных источников энергии в энергетическом секторе являются важными вопросами в стратегии экономического развития страны.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве с компанией PowerChinaGroup, привлечении инвестиций в энергетический сектор и реализации совместных проектов в области возобновляемых источников энергии.