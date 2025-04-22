В Азербайджане отменяются регистрационные расходы для производителей некоторых препаратов

Расходы, связанные с регистрацией объектов по производству биологических препаратов для животных, будут отменены.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О ветеринарии", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Законопроект разработан с целью стимулирования производства биологических препаратов для животных и предусматривает совершенствование законодательства о регистрации объектов по их производству и отмену регистрационных расходов.

Согласно статьям 26.2 и 39.2.2 закона "О ветеринарии", регистрация объектов по производству биологических препаратов для животных осуществляется в соответствии с порядком, установленным соответствующим органом исполнительной власти, и за счет средств собственников. Согласно этому требованию закона соответствующее правило было утверждено постановлением Кабинета министров от 15 января 2024 года № 24, регистрация должна осуществляться Агентством по пищевой безопасности.

Также установлено, что для ведения учета соответствия объектов требованиям ветеринарного законодательства расходы, связанные с их регистрацией, финансируются за счет средств заявителя в соответствии с документом "Размер платы за ветеринарное обслуживание и меры контроля", утвержденным постановлением Кабинета министров от 22 июня 2021 года № 178.

Кроме того, деятельность по производству ветеринарных препаратов включена в перечень видов деятельности, требующих лицензирования в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях", и для регистрации объектов по производству биологических препаратов для животных требуется предварительное получение лицензии. Для выдачи лицензии необходимо уплатить госпошлину в размере, установленном законом "О государственной пошлине". Тем самым действующее законодательство устанавливает, что предприниматели, желающие осуществлять деятельность в данной сфере, должны проходить как процедуру лицензирования, так и регистрации. Для преодоления этого обстоятельства был предложен соответствующий законопроект.

Представление информации отражено в законе "О лицензиях и разрешениях". Так, лицензирующий орган (министерство экономики) в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в реестре направляет информацию о выданных, приостановленных, восстановленных или аннулированных лицензиях в соответствующий надзорный орган по лицензируемому виду деятельности (в отношении деятельности по производству биологических препаратов в Агентство пищевой безопасности).

Таким образом, законопроект определяет, что для ведения учета соответствия объектов по производству биологических препаратов для животных требованиям ветеринарного законодательства их регистрация в Агентстве должна осуществляться на основании сведений, представленных министерством экономики в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях", и предусматривает устранение затрат, связанных с регистрацией, тем самым снижая финансовое бремя предпринимателей, осуществляющих деятельность в этой сфере.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.