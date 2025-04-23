В Азербайджане растет количество выданных банками кредитов

За последние три года кредитный портфель банковского сектора вырос на более чем 15%.

Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.

"За последние три года наш кредитный портфель в два раза превышает экономический рост во всех секторах - бизнес, потребление, ипотека, микропредприятия", - сказал он.

По словам Т.Кязимова, общий кредитный портфель превышает 18%.