https://news.day.az/economy/1747171.html В Азербайджане растет количество выданных банками кредитов За последние три года кредитный портфель банковского сектора вырос на более чем 15%. Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
В Азербайджане растет количество выданных банками кредитов
За последние три года кредитный портфель банковского сектора вырос на более чем 15%.
Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
"За последние три года наш кредитный портфель в два раза превышает экономический рост во всех секторах - бизнес, потребление, ипотека, микропредприятия", - сказал он.
По словам Т.Кязимова, общий кредитный портфель превышает 18%.
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