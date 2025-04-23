https://news.day.az/economy/1747173.html Талех Кязимов назвал факторы, которые повлияют на инфляцию Рост средневзвешенной инфляции у торговых партнеров окажет повышающее влияние на инфляцию на 2,57 процентных пункта. Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
Талех Кязимов назвал факторы, которые повлияют на инфляцию
Рост средневзвешенной инфляции у торговых партнеров окажет повышающее влияние на инфляцию на 2,57 процентных пункта.
Об этом сказал сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.
Он отметил, что в 2026 году это будет повышающее влияние на 1,74 процентных пункта.
Кроме того, утвержденные бюджетные расходы в 2025 году окажут повышающее влияние на инфляцию на 0,43 процентных пункта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре