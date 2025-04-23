Талех Кязимов о том, какой фактор окажет понижающее влияние на инфляцию

Укрепление номинального эффективного обменного курса окажет понижающее влияние на инфляцию как в этом, так и в следующем году.

Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.

По его словам, в следующем году номинальный эффективный обменный курс, по прогнозам, окажет понижающий эффект на 2,45 процентных пункта.