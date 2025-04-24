В Азербайджане создается электронная информационная система конкуренции

Одним из важных шагов является расширение возможностей внедрения цифровых платформ по сбору и анализу данных по конкурентному законодательству. Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана приступило в связи с этим к созданию электронной информационной системы конкуренции.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на общественной дискуссии "Роль торговых сетей в рыночной экономике: возможности и перспективы", сообщает Day.Az.

По его словам, данная информационная система будет обеспечивать приём и обработку обращений потребителей и субъектов рынка в сферах конкуренции и защиты прав потребителей, получение в режиме реального времени необходимых документов или информации от других государственных органов, электронное предоставление решений и информации по данным обращениям, а также доступность информации в указанных сферах для пользователей.

Отметим, что 9 июля прошлого года Президент Азербайджана подписал указ о создании электронной информационной системы конкуренции (ЭИСК).