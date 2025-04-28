В Баку проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места"

В Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

Как передает Day.Az, в конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

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