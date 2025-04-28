https://news.day.az/economy/1748452.html Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство - Пезешкиан Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Новость обновляется
Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство - Пезешкиан
Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Новость обновляется
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