https://news.day.az/economy/1748452.html

Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство - Пезешкиан

Производители из Азербайджана и Ирана могут развивать совместное производство. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Новость обновляется